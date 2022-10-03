Haiti'de 3 yıl sonra kolera kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti - Son Dakika
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Haiti'de 3 yıl sonra kolera kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti

03.10.2022 12:24
Haiti'de 3 yıl sonra kolera kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti

Haiti'de 3 yıl sonra ilk kez kolera hastalığından 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti'de 3 yıl sonra ilk kez kolera hastalığından 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Haiti'de hükümet yetkilileri, başkent Port-au- Prince'ın güneyindeki Dekayet bölgesi ile çeteler tarafından yönetilen Cite Soleil Mahallesi'nde koleraya yakalanan en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, bu ölümlerin, ülkede koleranın 3 yılın ardından neden olduğu ilk can kayıpları olduğuna dikkati çekti.

Haiti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Laure Adrien, yaptığı açıklamada, koleranın çok hızlı yayılabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Adrien, kolera vakalarının bildirildiği bölgeleri ziyaret etmeye çalışan ekiplerin ülkedeki yakıt sıkıntısından etkilendiğini ifade etti.

Benzin istasyonlarda tıkanıklığa yol açanlara ve protesto düzenleyenlere "vicdanlı" olmaları çağrısında bulunan Adrien, koleradan ölenlerin zamanında hastaneye gidemediklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Alex Larsen, insanların protesto hakkının bulunduğunu ancak barikatlar ve protestolar nedeniyle bağlantıları kesilen mahallelere içme suyu sağlanmasına olanak tanınmasını istedi.

Bakan Larsen, uzun süredir su olmayan bölgelerde, insanların arıtılmış içme suyu içmediğini söyledi.

Kolera vakalarının yeniden tırmanışa geçebileceğine dikkati çeken Larsen, imkanı olanlara suya klor katmaları tavsiyesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, muhtemel salgına karşı acil durum müdahalesi başlatılması konusunda Haiti hükümeti ile çalışıldığı belirtildi.

Diğer yandan ekonomik ve siyasi krizdeki Haiti, akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolara sahne oluyor. Hükümetin 11 Eylül'de petrol yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artıran gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmıştı.

BM'nin kolera salgınındaki rolü

Haiti'de 2010'da yaşanan salgında 850 binden fazla kişiye kolera bulaşmış, hastalık nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu dönemde, Haiti'de Birleşmiş Milletler barış gücü misyonu (MINUSTAH) görevliydi. Koleranın, Ocak 2010'da meydana gelen ve 316 bin kişinin öldüğü depremin ardından ülkede görev yapan Nepalli askerlerden yerli halka bulaştığı belirtilmişti.

Kolera salgınında rolü olduğunu kabul eden BM, özür dilemek zorunda kalmıştı.

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BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Prince, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de 3 yıl sonra kolera kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti - Son Dakika

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