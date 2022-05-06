Haiti'de çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

Haiti'de, çeteler arasında 24 Nisan'dan bu yana devam eden şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 39'a, yaralıların sayısı ise 69'a çıktı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, başkent Port-au- Prince'nin birçok mahallesinde, iki silahlı çete grubunun alan hakimiyeti mücadelesinde can kaybının arttığını bildirdi.

Ajans, çatışmalarda şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 yaralı ile 8 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Ülkenin en güçlü organize suç örgütleri olarak bilinen "400 Mawozo" ile "Chen Mechan" arasındaki çatışmalar nedeniyle bu süre içerisinde, 9 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiği bildiriliyor.

Ayrıca çatışmalarda 23 ev ateşe verilirken, 48 okul, 5 tıp merkezi ile 8 marketin müşterilere kapılarını kapatmak zorunda kaldığı, akaryakıt istasyonlarının ise çalışamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, çatışmanın ilk olarak başkente bağlı metropol bölgesindeki Cite Soleil, Bajo Delmas ve Martissant Mahallelerinde başladığını açıkladı.

16 bin 500 kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (Binuh) silahlı çetelerin şiddetini kınayarak, küçük çocukların zorla silah altına alındığını duyurdu.

BM'nin en son paylaştığı verilere göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Şiddet dalgasının yayılmaya devam ettiği başkentin 4 bölgesindeki iş yerleri ve okullar geçici olarak kapatılırken, halk Belediye Başkanı'nın ofisi önünde güvenliğin sağlanması için gösteri yapmıştı. ???????

Polisin operasyonlarına rağmen çetelerin ciddi hüküm sürdüğü ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana Haiti'de güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.