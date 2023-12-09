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''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye - Son Dakika
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''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrası oyuncularına izin verdi. Kartal, ''Normalde izin vermiyorum, pazar günü izinliler, hak ettiler'' dedi.

09.12.2023 - 22:36,  Güncelleme: 22:41
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Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"DOMİNE ETTİK"

Maçı değerlendiren Kartal, "Galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi.

"LİGİN LİDERİ BİZİZ"

Takımın gidişatı hakkında konuşan başarılı antrenör, "Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar... Bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZİN VERDİM"

Oyunculara izin verdiğini söyleyen Kartal, "İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum, pazar günü izinliler, hak ettiler. Salı günü Trnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz. Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

\'\'Hak ettiler\'\' diyen İsmail Kartal\'dan derbi sonrası oyuncularına hediye
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

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