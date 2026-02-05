HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

05.02.2026 14:20
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye kadın buluşmalarıyla, bölgelerde gerçekleştireceğimiz çalıştaylarla 300 bin üyemizin HAK-İŞ'in istikametinde mücadelelerini, onların beklenti ve taleplerini, tespitlerini ortaya koyacağız." dedi.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50. yıl etkinlikleri kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları" programında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

HAK-İŞ teşkilatlarının deprem bölgesinde çalışmalar yürüttüğünü, yarın Hatay'da gerçekleştirecekleri programda afet ve deprem konusunu ele alacaklarını ifade eden Arslan, HAK-İŞ olarak AFAD ile koordineli olarak arama kurtarma timi kurduklarını, AFAD'ın düzenlediği eğitimlere katılarak olası afetlere karşı hazırlık yaptıklarını anlattı.

Kadınların sorunları ele alınacak

Kadınların sorunlarına ilişkin ortaya çözümler sunmak için çalıştıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye örnek kadın hareketine ciddi şekilde katkı sağlayan ve gelecekte kadınların yaşadıkları pek çok sorunu ortadan kaldıracak çözümler yapacağız. Sadece konuşan değil, bunları harekete geçirmek için çaba sarf eden, etkinlikler gerçekleştiren ve bilimsel çalışmalar sürdüren bir geleneği temsil ediyoruz. Türkiye kadın buluşmalarıyla, bölgelerde gerçekleştireceğimiz çalıştaylarla 300 bin üyemizin HAK-İŞ'in istikametinde mücadelelerini, onların beklenti ve taleplerini, tespitlerini ortaya koyacağız. Sonuçta bir 'Kadın Anayasası' dediğimiz gerçekten bizim açımızdan da büyük bir onur olacak önemli bir çıktıyı Türkiye'ye ve dünyaya anlatmış, sunmuş olacağız."

Kayıt dışı istihdam

Kayıt dışı istihdamın getirdiği zararları ve kayıtlı istihdamın faydalarını anlatan Arslan, "Kayıt dışı istihdamı hızla aşağı çekmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken hem sendikalaşmanın önünü açmalıyız, hem özellikle sosyal güvenlik sistemimizi çağdaş hale getirecek yeni isimler ve yeni işçiler takviye etmeliyiz." dedi.

Arslan, böylelikle çocuk işçilerin iş kazalarında zarar görmeyeceğini, HAK-İŞ'in bu konularda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu, kimsenin ilgilenmediği birçok soruna çözüm bulduklarını ve bulmaya devam edeceklerini ifade etti.

Taşeron işçilerin kadro alması

Taşeron işçilerin kadro sorununu çözdüklerini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Sadece konuşmadık, yaptık, mücadele ettik ve başardık. Taşeron işçilerin kadro alması bizim yalnız yaptığımız bir mücadeledir. Kimsenin önem vermediği ama kamuda milyonları bulan taşeron işçilerin mücadelesi Türkiye'nin önemli reformlarından birisidir. HAK-İŞ bunu büyük bir başarı hikayesine dönüştürmüştür. Bugün 1 milyon 750 bin taşeron şirket işçisi kamu işçisi olmuştur. Şu anda asgari ücret yüzde 27 oranında artırıldı ancak yüzde 5'ini ocak ayında geri verdik. Bunun gerçekten bizi ne kadar derinden etkilediğini biliyoruz. Zaten zor şartlarda asgari ücret ve biraz üstünde çalışan insanların bu konudaki hayal kırıklıklarını herkesin dikkate alması gerekiyor."

Arslan, HAK-İŞ olarak olumlu konuları kabul ettiklerini, olumsuz olan noktalarda ise eksiklikleri dile getirmeyi görev bildiklerini vurgulayarak, "Kardeşlik hukukumuzun gereği bunu söylememiz gerekiyor. Yapılan güzel çalışmaları takdir etmek de eksikleri de söylemek bize düşer. Biz böyle bir sorumluluğu üstlendiğimiz içinde yaşanan bu sıkıntıları, bize iletilenleri duymamazlıktan gelemeyiz." dedi.

Bölgede yaşanan savaşlar

Türkiye'nin şu an etrafının ateş çemberi olduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da savaş devam ediyor, Karadeniz bombalarla, mayınlarla dolu. Batımızda Yunanistan, her gün provakasyonlarla uğraşıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek için Kıbrıs'ta olmadık numaralar yapılıyor. Güney'imizde savaşı bitirmeye çalışıyoruz. PKK ve onun uzantılarının ülkeye ve Suriye'ye yaşattıklarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Burada büyük bir mücadele var. Haydutlar şimdi İran'ı hedef aldılar, İran'ı bombalayacaklar oraya saldıracaklar. Onun Türkiye'ye yansımalarını da görüyoruz. Ülkemiz Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, şimdi İran'da yaşananlardan doğrudan etkilenen bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan da ayakta kalmaya, güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Kendi güvenliğiyle beraber bölgenin güvenliğini de etkileyecek bir güvenlik olgusunu şemsiyesini oluşturmaya çalışıyor. Bunlar içinde yapılması gerekenler var."

Arslan, deprem bölgesinde 2 yıl içinde 455 bin konutun hızlı bir şekilde yapılmasının büyük bir başarı olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Gaziantep, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

