Hak-İş Genel Başkanı Arslan Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikalar arası geçiş döneminin temmuzda belediyelerde bittiğini, 1 Kasım'da da kamuda biteceğini belirterek, "Arkadaşlarımızın, kanun zoruyla elimizden, üyeliğimizden başka bir sendikaya götürülmesine itiraz ediyoruz. Bu Hak-İş'e bağlı sendikalarda da olsa." dedi.

Arslan, Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 Nolu Şubesinin 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Burada konuşan Arslan, taşeron işçi konusunda verdikleri mücadeleye değinerek, "Taşeron mücadelesinin liderliğini Hak-İş yapmıştır. Kimsenin üye yapmaya tenezzül etmediği, onların sorunlarına kulaklarını tıkadıkları, kadrolu işçilerin yemekhanelerinde onlara yemek vermedikleri, servislerine bindirmedikleri, iş güvencesi ve tazminat hakkı olmayan, hasılı modern köle olarak çalıştırılan 1 milyona yakın taşeron işçinin hak mücadelesini, kadro mücadelesini, toplu sözleşme mücadelesini yapan tek örgüt Hak-İş'tir." dedi.

"Yardımcı iş-asıl iş dönemi bitti"

Taşerondan kadroya geçen bütün işçilerin asıl işte çalıştığını vurgulayan Arslan, "Yardımcı iş-asıl iş dönemi bitti. Bunu herkes bilsin. Hak-İş'in derdi 'yardımcı iş, asıl iş, bunlar kadro alsın' değil, bunlar bitti. Biz bunları 2017'nin aralık ayında bitirdik. Ne istiyoruz biliyor musunuz? Şu anda hangi sendikalarda arkadaşlar örgütlüyse orada devam etsinler istiyoruz, toplu sözleşmeyi onlar yapsın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet-İş'e ve diğer sendikalara bağlı çalışanların Hak-İş bünyesinde kalmalarını istediklerini bildiren Arslan, o işçiler adına toplu sözleşme yapmak istediklerini ama bazı sendikaların buna müdahale etmek istediğini öne sürdü.

Taşerondan kadroya geçenlerin çalışmadığını iddia eden bazılarının, bu durumu bakanlığa şikayet ettiğini anlatan Arslan, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, işçilerin yanında olduklarını ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini, 1 Kasım'a kadar da bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Arslan, sendikalar arası geçiş döneminin temmuzda belediyelerde bittiğini, 1 Kasım'da da kamuda biteceğini belirterek, "Arkadaşlarımızın, kanun zoruyla elimizden, üyeliğimizden başka bir sendikaya götürülmesine itiraz ediyoruz. Bu Hak-İş'e bağlı sendikalarda da olsa... Şimdi bunu da istismar ediyorlar. Öz Sağlık-İş Sendikamızın hiçbir açıklamasında şunu göremezsiniz; 'Evet bu 696 devam etsin, bize de şu kadar üye olsun.' demediler. İstemediklerinden değil, çünkü ahlaken bunu yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Bir işçinin hangi iş kolunda olursa olsun ve hangi sendikaya geçerse geçsin toplu iş sözleşmesi hakkının devam ettiğini anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Tartışma ne? Tartışma; Sendikaların bir kısım üyelerinin kanun zoruyla başka bir sendikaya gönderilmesi. Peki buna susacak mıyız? Buna itiraz etmeyecek miyiz? Örgütlediğimiz sendikamızın üyelerinin sendikamızda kalmasını istemekten daha tabii ne olabilir Allah aşkına? En doğal hakkımız, üyelerimizi kaybetmek istemiyoruz."

Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 Nolu Şubesinin 3'üncü Olağan Genel Kurulunda tek aday mevcut başkan Nizamettin Yurul'a başarı diledi.