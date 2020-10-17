HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun

17.10.2020 13:16
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun, System.String[]

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, pandemi döneminde iş yerinde Covid-19'u yakalananlar ya da hayatını kaybeden çalışanlar için bunun bir iş kazası olarak tanımlanması konusunda talepleri olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, pandemi döneminde iş yerinde Covid-19'u yakalananlar ya da hayatını kaybeden çalışanlar için bunun bir iş kazası olarak tanımlanması konusunda talepleri olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Covid-19 pandemisinin çalışma hayatına etkilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer meslek örgütleriyle geniş bir toplantıda ele aldıklarını söyledi. Arslan, pandemi sürecinde hastalanan ya da hayatını kaybeden çalışanlar için Covid-19'un iş kazası olarak tanımlanması konusunda talepleri olduğunu dile getirdi. Mahmut Arslan, daha önce domuz gribine yakalanan bir kamyon şoförünün ölmesinin ardından yargının bu yönde bir kararı olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda farklı görüşler var ama daha önce domuz gribi münasebetiyle verilmiş bir yargı kararı var. Buradan yola çıkarak bütün tartışmalara bir yasal düzenleme yapılmıyorsa bile yargı kararı ile bunun şekilleneceğini biliyoruz" dedi.

'O ZAMAN BU BİR İŞ KAZASIDIR'Çalışma hayatına salgının etkilerinin işçiler açısından ciddi sorunlar doğurduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu: "Bazı yerler var; huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri var. Buralarda yaşlı, engelli çocuklara bakılıyor. Bu gibi bazı yerlerde 15 gün dışarı çıkma yasağı getirildi. Siz iş yerine gidip 8 saat çalışıp, yine aynı iş yerinde dinleniyorsunuz ve aynı iş yerinde başlıyorsunuz mesaiye. Kurum dışına çıkamıyorsunuz. 15 gün bir işçi burada kalıyor ve virüs kapıyor; bu işçinin iş yerinde virüsü aldığı çok belli. Üyelerimiz var böyle olan. Dışarıya çıkamıyor çünkü. O zaman bu bir iş kazasıdır. Diyorlar ki 'bazı yerlerde mesai saati dışında eve gidiyor'. Ama domuz gribi ile ilgili verilmiş bir yargı kararı var. Adam yurt dışında taşımacılık yapıyor. Geliyor ülkede kalp krizinden ölüyor. Vefat nedeni domuz gribi olduğu karar veriliyor ve iş kazası olarak kabul ediyor."'İŞVERENİN DE SORUMLULUĞU OLACAK'

Mahmut Arslan, Covid-19'un meslek hastalığı ve iş kazası olarak kabul edilmesi için akademisyenlerle de görüştüklerini belirterek, işverenlerin bu konuda tedirgin olduğunu söyledi. Arslan, işverenlerin "Bu, iş kazası kabul edilirse biz mahvolduk" dediklerini belirterek, "Öyle bir şey yok. Bu iş kazasında kusur nispetine göre işverenlerin sorumluluğu olacak. Esas sorumlu sosyal güvenlik sistemidir. Kazalarda muhatabımız esas bu işin iş göremezlik ödeneği dahil Sosyal Güvenlik Kurumu'dur (SGK). Eğer iş kazasında, işverenin kusuru yoksa burada işverene bir yükümlülük gelmiyor. Ama bir mağduriyet yaşanıyorsa, insanlar işe gidip geliyorlar, gereken tedbirleri işveren almamışsa, servisi eski usulle çalıştırıyorsa, insanları ayakta üst üste dikkate almadan taşıyorsa, kocaman yemekhanelere fiziksel mesafeyi kontrol etmeden doldurmuşsa, soyunma dolapları dahil hijyene dikkat etmemişse hastalık da bu işçilere bulaşmışsa elbette ki burada SGK bunu soracak. Burada işverenin bir sorumluluğu olacak" ifadelerini kullandı.


HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun

Mahmut Arslan, Domuz Gribi, Koronavirüs, İş Kazası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İş yerinde Covid-19 iş kazası olsun - Son Dakika

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