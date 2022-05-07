Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması

07.05.2022 12:12
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İletişim-İş Sendikasının düzenlediği "Türkiye, Türk Telekom Çalışanları Örgütlenme Çalıştayı"na katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İletişim-İş Sendikasının düzenlediği " Türkiye, Türk Telekom Çalışanları Örgütlenme Çalıştayı"na katıldı.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda sendika üyesi Türk Telekom çalışanlarına hitap eden Arslan, Öz İletişim-İş Sendikasının TÜRKSAT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndaki (BTK) sendikal mücadelesine değinerek buralarda elde edilen kazanımları hatırlattı.

TÜRKSAT ve BTK'deki örgütlenme ve sendikal mücadelenin, Türk Telekom'daki çalışmalara zemin oluşturacağını ifade eden Arslan, salondaki Türk Telekom çalışanlarından buna inanmalarını istedi.

Arslan, Türk Telekom çalışanlarının, Öz İletişim-İş Sendikasına katılmak için irade ortaya koymasının önemine işaret ederek, sendikaya üye olan Türk Telekom çalışanlarına "Hoş geldiniz." dedi.

Türk Telekom'daki sendikal mücadelenin, çalışanların talepleri doğrultusunda ilerleyeceğini kaydeden Arslan, bundan sonraki sürecin çok kolay olmadığını dile getirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Size sorunlarla mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz. Bütün haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluklara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geri adım atmadığınız, teslim olmadığınız, baskılara direndiğiniz sürece yolumuz açık. Önümüzdeki dönem toplu sözleşmeyi beraber yapacağımıza inanıyorum. Böyle soylu bir direnişin, mücadelenin ortaya çıkması Türkiye sendikal hareketi için gerçekten çok önemli. Bunun karşısında kimse duramaz. Bunu taçlandırmak için yetki belgesini almamız gerekiyor. Yeni dönemin hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerekiyor."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması

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Mahmut Arslan, Türk Telekom, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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