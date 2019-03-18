Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Açıklaması

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Securitas, 2 Bin 500 Güvenlik Elemanı Alacak

Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşirse 20 Binden Fazla Kişi İşsiz Kalabilir

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz