Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki
Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika

HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki

6 saat önce

İzmir'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak için bir araya geldi.

HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki, System.String[]

İzmir'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak için bir araya geldi.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı Kadın Komite Başkanı Memnune Ödemiş, sendika binasında yaptığı açıklamada, kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Milli Mücadele dönemindeki düşmana meydan okuyan kadın kahramanları hatırlatan Ödemiş, şöyle dedi:

"Halime Çavuşların, Şerife Bacıların, Nene Hatun'ların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk, şimdi de bu ülke ilelebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedir. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'kadına şiddet yakışır' etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Nene Hatun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış"
Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]