Hakan Alp anısına Bodrum'da 3 yılda 100 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Kalp krizi sonucu geçen yıl vefat eden Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp adına Muğla'nın Bodrum ilçesinde oluşturulan hatıra ormanına 3 yılda 100 bin fidan dikilecek.

Alp'in anısını yaşatmak için başlatılan proje dolayısıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Daha sonra "Hakan Alp-Hayallerim Hatıra Ormanı"nda düzenlenen törenle ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törende, Alp'in hatırasını yaşatmak için sevenleri bir araya geldi.

Protokol kapsamında 3 yıllık dönemde 100 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Projeye Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere, Alp'in daha önce görev yaptığı Finansbank ve Denizbank'ın yanı sıra pek çok kurumun da destek verdiği belirtildi.

Projeye destek olmak isteyenlerin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün banka hesabına bağışta bulunabileceği bildirildi.