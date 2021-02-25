Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı

25.02.2021 16:44
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına

İtalya Serie A ekibi AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı yorum sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı.

AC Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek A Milli yıldız, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Hakan'ın bu mesajına binlerce beğeni gelirken, birçok Galatasaray taraftarı da oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma çağırdı.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına 'Galatasaray' yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı

"GALATASARAY'I YAŞAMAK İSTERİM"

Gelecekte Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a olan tutkumu ve sevgimi hiçbir zaman saklamadım, saklayamam. Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim." açıklamasını yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına Galatasaray yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına 'Galatasaray' yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı - Son Dakika Spor


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