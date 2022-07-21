Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi. Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlerken arkasında oturan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonuna baktığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜNÜN PERDE ARKASI

Peki gündeme bomba gibi düşen görüntünün perde arkasında ne oldu? Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Kübra Par, "Muhtemelen Cumhurbaşkanı'na hazırlanan notlarda bir eksik veya hata fark ettiler ve durumu nasıl düzeltebileceklerini çaktırmadan tartışmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

İşte Kübra Par'ın yazısındaki ilgili kısım;

"Hakan Fidan'ın bir yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öteki yanında ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onun yanında da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oturuyordu.

Cumhurbaşkanı önündeki metni okurken bir ara Altun telefonuna bakmaya başladı. Fidan da yandan onun telefonunu keserken kameralara yakalandı.

Dün doğal olarak bu kare üzerine epeyce geyik çevrildi.

'Fidan iş başında', 'Meslek hastalığı' gibi espriler yapıldı.

Gerçi bunun için MİT Başkanı olmaya gerek yok. İtiraf edelim pek çoğumuz yanımızda oturan kişi mesajlaşırken çaktırmadan kafa uzatıyoruz. Hatta buna karşı ekranı yalnız dik açıdan gösterip yanlardan karartan ekran koruyucular bile icat edildi. Peki Fidan canlı yayında olduğunu ve bu bakışın fark edileceğini düşünemedi mi?

Görüntüleri dikkatle incelerseniz olayın aslında öyle olmadığı anlaşılıyor çünkü söz konusu anın devamında Altun telefonunun ekranını büyüterek Fidan'a gösteriyor. Hatta ondan öncesinde daha dikkat çekici bir detay var. Altun önündeki notlara bakarken bir şey fark ediyor. Önce Fidan'a sonra diğer yanında oturan İbrahim Kalın'a dönüp bir şeyler söylüyor. Ekip hareketleniyor. Birkaç saniye sonra Kalın Cumhurbaşkanı'na bir not yazıp uzatıyor.

"ÇAKTIRMADAN TARTIŞMAYA ÇALIŞTILAR"

Muhtemelen Cumhurbaşkanı'na hazırlanan notlarda bir eksik veya hata fark ettiler ve durumu nasıl düzeltebileceklerini çaktırmadan tartışmaya çalıştılar. Ben daha ziyade Cumhurbaşkanı'nın önüne koydukları notta ne yazdığını merak ettim doğrusu..."