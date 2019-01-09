Son Dakika Haberleri: Hakan Meriçliler'e Hakaret Davasının Görülmesine Devam Edildi

Hakan Meriçliler'e Hakaret Davasının Görülmesine Devam Edildi

2 saat önce

Meslektaşı Ali Erkazan'ın kendisine farklı televizyon kanallarında hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasının görülmesine devam edildi.

Hakan Meriçliler'e Hakaret Davasının Görülmesine Devam Edildi, System.String[]
Meslektaşı Ali Erkazan'ın kendisine farklı televizyon kanallarında hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasının görülmesine devam edildi.

Farklı televizyon programlarında ve 2016 yılının çeşitli tarihlerinde hakarete uğradığı gerekçesiyle eski rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hakan Meriçliler ve avukatı hazır bulunurken, Ali Erkazan ve avukatı katılmadı.

Duruşmada söz verilen Hakan Meriçliler, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla alenen değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Hakan Meriçliler'in avukatı Okay Saday da sanık Ali Erkazan'ın müvekkiline alenen hakaret suçunu işlediğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Hakim değişikliği nedeniyle dosyadaki ayrıntıların incelenmesi için duruşma ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından Hakan Meriçliler sanık Ali Erkazan'ın bir otel müdürünü yumrukladığını, ardından otelden atıldığını ve jandarma tarafından kelepçe ile götürüldüğünü söyledi. Meriçliler, "Bunu kapatmak için de şimdi benimle uğraşıyor. Ben gördüğünüz gibi peşindeyim. Bekliyorum. Söylediği her şey de iftira. Geç de olsa adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Farklı televizyon kanallarında ve farklı zamanlarda kendisine hakaret edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Hakan Meriçliler'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Erkazan'ın Hakan Meriçliler için "Hasta biraz, rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, ahlaki değerlerini yitirmiş, eli ayağı gözü her şeyi oynuyor adamın, komple ruh hastası diyorum" şeklinde ifadelerde bulunduğu tespit edildi. Bu cümlelerin tespitinin ardından Ali Erkazan hakkında 'zincirleme olarak alenen hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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