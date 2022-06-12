Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu - Son Dakika
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Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu

12.06.2022 16:53
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu

BİTLİS'te, serinlemek için kaynak suyu ile beslenen havuza giren Hakan Nurduhan (23) boğuldu.

BİTLİS'te, serinlemek için kaynak suyu ile beslenen havuza giren Hakan Nurduhan (23) boğuldu.

Bitlis-Mutki kara yolundaki mesire alınına gelen Hakan Nurduhan, serinlemek için burada kaynak suyu ile beslenen havuza girdi. Yosunlarla kaplı havuzda bir süre yüzen Nurduhan, yüzeye çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi, suda kaybolan Nurduhan'ı bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar, bir süre sonra Nurduhan'ın cansız bededine ulaşarak sudan çıkarttı. Nurduhan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bitlis, Mutki, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu - Son Dakika

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