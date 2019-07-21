Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek
37 dakika önce
ANKARA (İHA) – Oyuncu Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Oyuncu Hakan Ural
'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi.
"Doğanın Geleceği Senin Geleceğin" başlığıyla paylaşılan videoda Hakan Ural, sıfır atık projesine de destek verdi. Pet şişelerin, canlıların yaşamını tehdit ettiği ve toprağı öldürdüğünün anlatıldığı kampanyaya Demet Akalın
, Saba Tümer
, Burcu Esmersoy
, Alişan
, Hakan Peker
, Yavuz Bingöl
, Sinan Akçıl
, Serkan Kaya
, Behzat Gerçeker
, Mehmet Yalçınkaya
gibi ünlü isimler de çekmiş oldukları videolarla destek verdi. - ANKARA
Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu! Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı