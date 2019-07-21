Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek

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Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı

Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!

Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı