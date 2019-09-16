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Hakkari'de 3 ayrı trafik kaza; 4 yaralı

55 dakika önce

Hakkari'de 3 ayrı trafik kaza; 4 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ile Çukurca ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de 3 ayrı trafik kaza; 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ile Çukurca ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinen bileğilere göre ilk kaza, Yüksekova- Dağlıca yolu üzerinde meydana gedi. Sürücülerinin isimleri öğrenelimeyen 30 SC 367 plakalı otomobil ile 30 YD 660 plakalı minibüs, kafa kafa çarpma sonucu Hatice Demirtaş ve Muhammed Ata yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, başka kazaya sebebiyet vermemek için kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçlar, olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İkinci kaza, Yüksekova Şemdinli karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya sebebiyet gösteren araçları yol ortasından kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Üçüncü kaza ise, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası alınamayan tır, hızını almadığı için yolun ortasına savrularak devrildi. Olayı duyan jandarma ekipleri hemen başka bir kazaya sebebiyet göstermesin diye olay yerinde önlem aldı.

Kaza'da ölü ve yaralı öğrenilmezken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakkari'de 3 ayrı trafik kaza; 4 yaralı

Yüksekova, Çukurca, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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