32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı

06.07.2022 19:12

Hakkari'de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarının temeli törenle atıldı.

Hakkari'de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarının temeli törenle atıldı.

Belediye tarafından Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alanda inşa edilecek pazarın temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek geliştirdiklerini söyledi.

Proje tamamlandığında 32 iş yerinin güzel bir ortamda hizmet vereceğini belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteğiyle kentte güzel hizmetler yaptıklarını aktardı.

Kentin eğitim, sağlık ve diğer alanlarda iyi durumda olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

" Yüksekova'da organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Dün madencilerimizle toplantı yaptık. Hakkari'ye inşallah bir izabe tesisi, cevher fabrikası kazandırıyoruz. Belediyede göreve geldiğimizde değişim, dönüşüm programı hazırladık. 32 civarı projemiz var. Bunları yüzde 70-80 oranında gerçekleştirdik. 34 yeni araç aldık. 14 yeni minibüs taşımacılık yapıyor. 56 kilometre asfalt, 4 kilometre beton yol yaptık. Bu sene de 15 kilometrelik asfaltın ihalesine çıktık. Açık halk pazarımızı yaptık, sanat sokaklarımızı bitirdik. İki yılda 32 proje bitirdik. 52 milyon lira bu yatırımlara harcadık. 2022'de 13 yeni projemiz var. Ayrıca 128 milyon lira da borç ödedik."

Akbıyık ve beraberindekiler, dua ve kurban kesiminin ardından butona basarak temelin ilk harcını döktü.

Programa vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akbıyık, daha sonra çarşı merkezinde yenilenen sokakları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Hakkari Kapalı Halk Pazarı'nın temeli dualarla atıldı Hakkari Kapalı Halk Pazarı'nın temeli dualarla atıldı Rıza Çalımbay: Fayçal, Kayode ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var Rıza Çalımbay: Fayçal, Kayode ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:22:50. #1.13#
SON DAKİKA: 32 iş yerinin yer alacağı kapalı halk pazarının temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement