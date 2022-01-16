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Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

16.01.2022 13:24
Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkisini artıran kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre sabah saatleri itibarıyla merkeze bağlı 22 köy ve 60 mezra, Yüksekova ilçesine bağlı 58 köy ve 76 mezra, Şemdinli'ye bağlı 18 köy ve 68 mezra, Çukurca'ya bağlı 18 köy ve 14 mezra, Derecik'te ise 3 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi'ne bağlı 142 personel ve 118 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, zaman zaman tipinin de etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde güçlükle ilerliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli-Derecik kara yolu, Yüksekova- Şemdinli kara yolunun 20-50 kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54'üncü kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.


- Hakkari
Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Yüksekova, Çukurca, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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