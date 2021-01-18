Hakkari'de 5 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 260 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak'ta Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalında gerçekleştirilen aramada, araziye gizlenmiş çuval içinde gümrük kaçağı 4 bin 650 paket sigara ele geçirildi.

İlçeye bağlı Beyazağaç yol kontrol noktasında da 15 Ocak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 610 paket sigara ele geçirildi.