Hakkari'de 5 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 5 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.01.2021 22:55
Hakkari'de 5 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 260 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 260 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak'ta Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalında gerçekleştirilen aramada, araziye gizlenmiş çuval içinde gümrük kaçağı 4 bin 650 paket sigara ele geçirildi.

İlçeye bağlı Beyazağaç yol kontrol noktasında da 15 Ocak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 610 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Hakkari, Sigara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 5 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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