Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi - Son Dakika

Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi

03.11.2020 11:03
Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında hasta ve yaşlı bakımı ile kalorifer ateşçiliği işine alınacak 5 kişi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında hasta ve yaşlı bakımı ile kalorifer ateşçiliği işine alınacak 5 kişi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekimine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ve birim müdürleri hazır bulundu. Hasta ve yaşlı bakımı ile kalorifer ateşçiliği işi için başvuru yapanlar için yapılan kura çekiminde asil ve yedek isimler belirlendi. - HAKKARİ

Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi
Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi

Yüksekova, Hakkari, Noter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 5 kişilik alım için kura çekimi - Son Dakika


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