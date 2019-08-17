Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:05 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin, sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi'ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova
ilçesi Yeşildere
Bölgesi'nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca
Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir" denildi.
Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı Hükümetin zam teklifine memur sendikalarından tepki: Yok sayıyoruz 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş