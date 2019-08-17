Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin,  sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu  ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi'ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere Bölgesi'nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:05 Kaynak: DHA
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