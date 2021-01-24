Hakkari'de bir askerin şehit olduğu haberi Sakarya'daki ailesine ulaştı - Son Dakika

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden piyade er Selim Gedik'in (21) şehit olduğu haberi, Sakarya'da yaşayan ailesine ulaştı.

Gedik'in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ailesinin evine giden Kaymakam Gökay İçen, askeri yetkililer ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri şehit haberini verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, tedbir amacıyla mahallede 112 Acil Servis ekipleri bekletildi.

Haberi duyan yakınları ve mahalleli de taziye için evin önünde toplandı.

Mahalle muhtarı Osman Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese başsağlığı dileyerek, "Kardeşimiz elimizde büyüdü. Komşumuzun oğlu, iyi bir kardeşimizdi. Ailesine Allah'tan sabır dileyelim, kendisine dua edelim. Acımız büyük, vatan millet sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Komşu Emin Hıraç da şehide dua ederek ailesine sabır diledi.