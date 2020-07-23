Hakkari'de bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi'nin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlediği bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu.

Keklikpınar Mahallesi Zeynel Bey yerleşkesindeki Hakkari Üniversitesi'nden başlayan ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı bisiklet turu, Hakkari- Çukurca kara yolunun 20. kilometresinde son buldu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederek "Üniversite olarak böyle etkinlikliklerde buluşmayı çok özledik. Kentin tanıtımı için böyle etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği kurucu üyelerinden Av. Turgut Besi ise üniversite bünyesinden kenti tanıtımı için yapılan etkinliklere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür eden Besi, "Hakkari'den yaklaşık 10 kilometre bisiklet turumuzu tamamladık. Buradan bisikletlerimizle Depin bölgesine geri döneceğiz. Etkinliğimiz yemek programıyla son buldu. Bu etkinliğin Hakkari Üniversitesi ile spor camiasının buluşması olarak değerlendiriyoruz. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız Hakkari'nin tanıtımını yapmak." diye konuştu.

Etkinliğe, Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hikmet Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, doğa ve spor kulüplerinin temsilcileri, akademisyenler ve sporcular katıldı.