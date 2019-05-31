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Hakkari'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri

45 dakika önce

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Hakkari'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri, System.String[]
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında kurum çalışanları ve öğrenciler, 23 Nisan İlk ve Ortaokulu önünde başlayarak Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önüne kadar yürüyüşe geçtiler. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kokmaz, Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Tahir Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, öğrenciler ve kurum çalışanları katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı.

Burada konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, insanlarda çevre bilincinin oluşturulması, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Yakar "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin koordinatörlüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni kendi kurumumuzda tam anlamıyla faaliyet geçirmiş olup kurumlara teknik destek noktasında bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam etmekteyiz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, insanlık sorumluğumuz olduğunun bilinciyle, hareket ederek israfı önlemeye, atıkları kaynağında azaltmaya geri dönüşüme sahip çıkmaya ve doğaya saygı gösterme noktasında her ferde görev düşmektedir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü en içten dileklerimle kutlar ve herkesi sorumluluk bilinciyle hareke etmeye davet ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından program farklı okullardan öğrenciler tarafından çevre temalı tiyatro oyunun sergilemesi ve müzik dinletisiyle devam etti. Programın sonunda çevre ve doğa ile ilgili resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından bisiklet hediye edildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:45 Kaynak: İHA
23 Nisan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü, Hakkari, Güncel
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