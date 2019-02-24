Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Mehed Dağı'na Kış Tırmanışı

Hakkari'de Mehed Dağı'na Kış Tırmanışı

47 dakika önce

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, yaklaşık 2 bin 900 rakımlı Mehed Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Hakkari'de Mehed Dağı'na Kış Tırmanışı, System.String[]
Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, yaklaşık 2 bin 900 rakımlı Mehed Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) iş birliğinde kış faaliyetleri kapsamında Mehed Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

Aralarında Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve bazı kurum amirlerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce tahsis edilen araçla Durankaya Tepesi'ne toplandı.

Burada ayaklarına "hedik" (kar ayakkabısı) bağlayarak ilerleyen grup üyelerinden bazıları, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, yaptığı açıklamada, bazı grup üyelerinin zorlandığı için tırmanışı yarıda bıraktığını belirterek, "Dağcılıkta yarış yoktur, gidebildiğin kadar gidersin. Riske girmemek lazım. Arkadaşlarım da bunu yaptılar, onları tebrik ediyorum. Zirveye kadar yol alan 12 dağcı arkadaşımız, yüksek performans gösterdi. CİSAD sayesinde dağcılığa ve doğa sporlarına her geçen gün katılımın çoğaldığını görüyoruz. Fırsat buldukça bölgemizi tanıtmak maksadıyla katılımcılarımıza güzel vakit geçirmeleri için doğa ile iç içe olmalarını sağlayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Spor
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