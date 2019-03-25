Hakkari'de Millet Kıraathanesi Açıldı

Hakkari Valiliği
tarafından yapılan Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.
Halk Kütüphanesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali İdris Akbıyık, insanları kitap okumaya teşvik eden güzel ve konforlu bir ortam oluşturduklarını söyledi.
Millet Kıraathanelerinin zamanla kahvehanelerin yerini alacağını ifade eden Vali Akbıyık, " Türkiye
'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari de daha çok okuyacak, daha güzel bir geleceğe sahip olacak. Hakkari'de birinci meselemiz eğitim, okul ve kitaptır. Hakkari'nin kurtuluşunu da bunlarda görüyoruz." dedi.
"Hakkari eski Hakkari değil. Burada insanlar kitap okuyor, eğitim ve sportif eğitimle ilgili etkinliklerde bulunuyor." diyen Akbıyık, bu güzelliklerin artarak devam etmesini istediklerini aktardı.
Konuşmaların ardından Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.
Programa, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.