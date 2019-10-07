Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika Güncel Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

1 saat önce

HAKKARİ merkez ve ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

HAKKARİ merkez ve ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde düzenlediği terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 tabanca, 1 av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti
Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek! CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]