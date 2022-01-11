Üye Girişi
Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor

11.01.2022 12:09

Hakkari'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Hakkari'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Kışın çetin geçmesi ve karın yerde kalma süresinin uzun olması nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'de, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yanı sıra üniversiteliler de kayak sporuyla buluşturuluyor.

İl Müdürlüğü, kurumun sosyal ve sportif faaliyetlerinden yararlandırdığı KYK yurtlarında misafir edilen öğrencilerin kayak öğrenmesi için çalışma başlattı.

Kurum tarafından tahsis edilen araçlarla gruplar halinde, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen üniversite öğrencileri, antrenörlerden ücretsiz temel eğitim alıyor.

Öğle yemekleri de kurum tarafından karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak hem güzel zaman geçiriyor hem de ders stresinden bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

"Burada milli sporcular yetiştiriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, her sene 10 bini aşkın öğrenciyi kayakla buluşturduklarını, bu yıl da üniversitelilere yönelik proje başlattıklarını söyledi.

"Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sene KYK yurtlarında kalan öğrencileri de programa dahil ettik. 740 öğrencinin tamamını kayak merkezine getirecek şekilde planlama yaptık. Yaklaşık 350 öğrenciye kayak eğitimi verdik, gelecek hafta da diğerleriyle devam edeceğiz. Hakkari'de kayak kaymayı herkes öğrenecek. Temel hedefimiz bu. Bu, öğrenciler açısından güzel bir fırsat. Ayrıca üniversite öğrencilerini kurumumuzun diğer faaliyetlerinden de yararlandırıyoruz."

İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenör Cembeli Duran da kayağa yeni başlayan öğrencilere malzemeleri tanıttıklarını ifade ederek, "Öncelikle kayak takımları nasıl takılır, çıkarılır, temel duruş, düz kayma gibi konularda eğitimler veriyoruz. Burada eğitim alanlar rahatlıkla kayak yapabilecek seviyeye geliyorlar. Kayak merkezimiz de gayet güzel. Dışarıdan çok ilgi var. Herkesin güvenli şekilde kayak yapmasını talep ediyoruz. Burada milli sporcular yetiştiriyoruz." diye konuştu.

"İlk kez kayak merkezine geldim"

Şanlıurfalı İlahiyat Fakültesi öğrencisi Cemil Ataşlar ise ilk kez bir kayak merkezine geldiğini aktardı.

Kayak yapmanın çok eğlenceli olduğunu anlatan Ataşlar, "Bu ortam bize çok şey kattı. Düşe kalka kayak yapmayı öğrendik. Bizim için unutulmaz bin anı oldu. Hocalarımız malzemeleri tanıttı ve nasıl kayak yapacağımızı anlattı. İlk defa bu kadar kar gördüm. Şanlıurfa'da 10 yılda bir yağar. Buradaki ortam ve doğadan büyük keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gaziantepli İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi İlknur Şura Doğan da kenti çok sevdiğini dile getirerek, "Gaziantep'te kayak merkezi yok. Ben de ilk kez geliyorum. Buranın kayakseverler için güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Neşeli, güzel bir ortam var. Eğitim bizim için güzel bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor
Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor
Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor

YORUMLAR
500

Üniversite, gençlik, Hakkari, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor - Son Dakika


Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım         
13:56
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak öğreniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement