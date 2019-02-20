Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaralı Keklik Tedaviye Alındı

Hakkari'de Yaralı Keklik Tedaviye Alındı

38 dakika önce

HAKKARİ(AA) - Hakkari'de bulunan yaralı keklik, tedavi altına alındı.

Hakkari'de Yaralı Keklik Tedaviye Alındı, System.String[]
HAKKARİ(AA) - Hakkari'de bulunan yaralı keklik, tedavi altına alındı.

Bay köyü yakınında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan keklik, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Keklik, burada tedavi altına alındı.

Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, yaptığı açıklamada, kekliğin sağ kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Kekliğe ilk müdahalenin yapıldığını aktaran Çiftçi, kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum! İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaralı Keklik Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]