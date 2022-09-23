HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI ARANIYOR

23.09.2022 09:57

HAKKARİ'de, yakınlarının dünden beri haber alamadığı Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

HAKKARİ'de, yakınlarının dünden beri haber alamadığı Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yücedağ, gece de mahalleli ve yakınları tarafından sokaklarda el fenerleriyle arandı. Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ, dün öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ın kaybolduğundan endişelenen yakınları, jandarma ve polise başvurdu. Yücedağ ailesi ve yakınları, mahalleli ile birlikte gece sokaklarda el fenerleriyle Alzheimer hastası kadını aradı ancak bulamadı. Jandarma ve polis ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı.

Annesini her yerde arayan Osman Yücedağ, Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz, sormadığımız yer kalmadı ancak annemin izine rastlamadık. Durumu jandarma ve polise de bildirdik. Bugün de sabah saatlerinde ilçenin tamamında inşaat ve çalıların arasında aramaya çalışıyoruz. Annemi bulanların bize haber vermelerini istiyoruz dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı KAYIP ALZHEİMER HASTASI İÇİN ARAMALARA AFAD DESTEĞİ KAYIP ALZHEİMER HASTASI İÇİN ARAMALARA AFAD DESTEĞİ
Kaynak: DHA

Yüksekova, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement