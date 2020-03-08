HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü - Son Dakika

HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü

6 saat önce

Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşüHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve bölge halkı katıldı. Hükümet Konağı önünde, saat 10.00 sıralarında toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyaris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe belediyesi tarafından sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.

Kaymakam Öztürk, yürüyüşün birlik ve beraberlik içinde yapıldığını belirterek, İlçe halkımızla beraber protokol öğrencilerimiz güvenlik kuvvetlerimiz öğrencilerimiz güzel bir yürüyüş düzenlendik. Bu güzel havada güzel bir vakit geçirdik. Bu tür faaliyetler her geçen gün Çukurca'da daha fazla olacak. Kış mevsimi geride kaldı, bir nevi bahara hazırlık yürüyüşü gibi oldu. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Belediye Başkanı Dündar ise ikincisini düzenledikleri yürüyüşün anlamlı olduğunu ve bundan sonra ilçenin terörle anılmayacağını belirterek, Güzel bir gün oldu. Çukurca'nın tarihini ve kültürünü vatandaşlarımızla beraber gezdik, gördük. İlçemiz, artık terörle anılmayacak. Bu arada herkesi de tarihi kültürel değerleri olan ilçemize bekliyoruz. Çukurca, artık kesinlikle terörün cirit attığı bir yer değil, çok güvenli bir yer. Herkesi ilçemize bekliyoruz? diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serdar KARAÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]