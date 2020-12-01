Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi - Son Dakika

Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

01.12.2020 20:35
Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari'de tören düzenlendi.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler Işıklı, Üs Bölgesi-Batı Kırmızıkaya arasında icra edilen ikmal faaliyeti esnasında Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit dernekleri başkanları, polis ve asker katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunması, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından cenazesi Yüksekova ilçesine oradan da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği öğrenildi. - HAKKARİ

Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

Yüksekova, Hakkari, Şehit, Tören, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir "Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz
4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi 4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi         
20:33
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı         
20:07
Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu         
19:56
Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar         
18:12
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 20:57:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei