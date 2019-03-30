Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Lig Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Hakkari Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Spor Futbol Takımları'nı 4-0 yenerek şampiyon oldu.
Hakkari
Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Spor Futbol
Takımları'nı 4-0 yenerek şampiyon oldu.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçta, 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Hakkari Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer
, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, ve çok sayıda sporseverin izlediği maçı kazanan Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Yüksekova
Belediyespor'un rakibi oldu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
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