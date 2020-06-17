Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek - Son Dakika

Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek

Jeotermal kaynakları bakımında önemli potansiyele sahip olduğu değerlendirilen Hakkari'de, termal turizminin geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Jeotermal kaynakları bakımında önemli potansiyele sahip olduğu değerlendirilen Hakkari'de, termal turizminin geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Terör saldırıları nedeniyle yıllardır yer altı kaynaklarının değerlendirilemediği Hakkari'de, sağlanan huzur ve güven ortamı ile söz konusu alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Bölge ekonomisinin kalkınması ve turizminin geliştirilmesi amacıyla birçok proje başlatan Hakkari Valiliği, bölgedeki jeotermal kaynaklarının gün yüzüne çıkarılması için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda kente 50 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyü yakınlarında tespit edilen alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen ekip sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcak su kaynağının çıkarılmasının ardından inşasına başlanacak termal otel ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkeziyle turistlerin bölgeye ilgisi sağlanacak.

"Hakkari'miz açısından önemli bir proje"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölgede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak Maden Tetkik ve Arama (MTA) ile birlikte sıcak su sondajı yaptıklarını belirtti.

Çıkarılacak sıcak suyun hem ekonomik anlamda, hem de seracılık ve ısıtmada kullanılabileceğini belirten Akbıyık, şu bilgileri verdi:

"En kısa zamanda sıcak suya kavuşacağız. Bu araziye, bu doğal güzelliğe inşallah sıcak su tesisleriyle, termal tesisleriyle yeni bir güzellik ekleyeceğiz. Hakkari'miz açısından önemli bir proje. Buraya güzel bir tesisin, otelin yapılması Hakkari'nin ekonomisine, gelişmesine ve kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacak."

Hakkari'nin turizm memleketi olma yönünde hızla ilerlediğini ifade eden Akbıyık, kente güzel hizmetlerin yapıldığını ve bunlara her gün bir yenisinin eklendiğini vurguladı.

Turizm anlamında birçok projenin hayata geçirileceğini kaydeden Akbıyık, şunları söyledi:

"Kayak merkezimizde konaklama tesis inşaatımız devam ediyor. Burada sıcak su sondajımız, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri, Golazüryan Göleti Sosyal Tesisler Projesi ve Mir Kalesi projelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi dağ turizmi, doğa turizmi ve termal turizmi anlamında Hakkari'ye büyük bir katkı yapacak. Hakkari sadece Hakkarililerin değil Vanlıların, İran'dan Irak'tan gelecek insanların ziyaret edecekleri, gelip görmek istedikleri önemli bir turizm merkezi olacak inşallah."

Akbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mutafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal da eşlik etti.

Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek

Hakkari, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor         
16:46
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 19:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]