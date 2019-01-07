Hakkari Yazın Biçiyorlar, Kışın Kazaklarla Taşıyorlar

Yazın biçiyorlar, kışın kazaklarla taşıyorlar Hakkari
'nin Irak
sınırındaki Derecik
ilcesin'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların yaşadıkları zorluklar, kış aylarında ikiye katlanıyor. Hayvanlarının kışlık ot yiyeceğini dağlarda, tepelerde biriktiren vatandaşlar, kışın bunları kızaklara yükleyip, köye getiriyor.
Hakkari kent merkezine 190, Şemdinli
'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilcesi ile Irak sınırı arasında bulunan Balkaya Dağın'da, kış aylarında köylünün ot çilesi başlıyor. Balkaya Dağlarının eteklerinde bulunan Umurlu
Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, dağların eteklerinde ve çevresindeki tepelerde biçtikleri otları, kışın daha kolay şartlarda taşımak için belirli noktalarda topluyorlar. Kar
yağdıktan sonra da biriktirdikleri bu otları kızaklara yükleyip köye indiriyorlar.