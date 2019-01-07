Son Dakika Haberleri: Hakkari Yazın Biçiyorlar, Kışın Kazaklarla Taşıyorlar

Hakkari Yazın Biçiyorlar, Kışın Kazaklarla Taşıyorlar

1 saat önce

Yazın biçiyorlar, kışın kazaklarla taşıyorlarHakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilcesin'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların yaşadıkları zorluklar, kış aylarında ikiye katlanıyor.

Hakkari Yazın Biçiyorlar, Kışın Kazaklarla Taşıyorlar, System.String[]
Yazın biçiyorlar, kışın kazaklarla taşıyorlar

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilcesin'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların yaşadıkları zorluklar, kış aylarında ikiye katlanıyor. Hayvanlarının kışlık ot yiyeceğini dağlarda, tepelerde biriktiren vatandaşlar, kışın bunları kızaklara yükleyip, köye getiriyor.

Hakkari kent merkezine 190, Şemdinli'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilcesi ile Irak sınırı arasında bulunan Balkaya Dağın'da, kış aylarında köylünün ot çilesi başlıyor. Balkaya Dağlarının eteklerinde bulunan Umurlu Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, dağların eteklerinde ve çevresindeki tepelerde biçtikleri otları, kışın daha kolay şartlarda taşımak için belirli noktalarda topluyorlar. Kar yağdıktan sonra da biriktirdikleri bu otları kızaklara yükleyip köye indiriyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Derecik, Irak, Hakkari, Güncel
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