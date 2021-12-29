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SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi - Son Dakika

SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

29.12.2021 15:03

SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendiMehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA) -TURCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi.

SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA) -TURCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi. Kadın futbol takımı, aldığı 3 galibiyetle grubunda liderliğini sürdürüyor.

Türkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı evinde konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Ligin üçüncü haftasında evinde ağırladığı konuk takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 31'inci dakikada Adam Jereko, 41'inci dakikada Julu, 45'inci dakikada Nursel Özkan ve 87'nci dakikada Diyan Ceyhan'ın kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı. Ev sahibi takım, aldığı bu galibiyetle hanesine 9 puan yazdırarak grubundaki liderliğini sürdürüyor.

SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

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Futbol, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi - Son Dakika
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