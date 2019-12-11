Son Dakika Haberleri: Hakkarili sporculardan 9 madalya
Son Dakika Spor Hakkarili sporculardan 9 madalya - Son Dakika Spor

Hakkarili sporculardan 9 madalya

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Şanlıurfa'da yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Güreş Müsabakalarına katılan Hakkarili sporcular 9 madalya ile döndü.

Hakkarili sporculardan 9 madalya, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Şanlıurfa'da yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Güreş Müsabakalarına katılan Hakkarili sporcular 9 madalya ile döndü.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, her branşta olduğu gibi güreş dalında da sporcuların başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Güldal, "Şanlıurfa'da yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Güreş Müsabakalarında sporcularımız toplamda 9 madalya alarak müthiş bir başarıya imza attılar. Takımlarımız klasmanda 5. olarak yarı finallere kalmıştır. İmkan olunca gençlerimizin yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yoktur. Bu şartlarda bile finale kalan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu başarı emeğin ve çalışmanın bir karşılığıdır. Grekoromen stilde 57 kiloda Recep Tekbaş ikinci, 38 kiloda Adnan Kaçar ve 48 kiloda Yusuf Kaya, 62 kiloda Reşit Vural ve 75 kiloda Erdal Demir üçüncü, serbest sitilde 52 kiloda Delil Şahin ikinci, 45 kiloda Diyar Kaçar ve 48 kiloda Senar Duman üçüncü olmuşlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Hakkari Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak ise, başarılarına başarı katmak için çok çalıştıklarını söyledi. Özatak, "Amacımız güreşi Hakkari'de bir ekol haline getirmektir. İnşallah bu yıl da milli takıma sporcu yollayacağız. Desteğini esirgemeyen tüm yetkililere sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Şanlıurfa, Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:47:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkarili sporculardan 9 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]