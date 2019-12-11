Hakkarili sporculardan 9 madalya

HAKKARİ (İHA) – Şanlıurfa'da yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Güreş Müsabakalarına katılan Hakkarili sporcular 9 madalya ile döndü.



Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, her branşta olduğu gibi güreş dalında da sporcuların başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Güldal, "Şanlıurfa'da yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Güreş Müsabakalarında sporcularımız toplamda 9 madalya alarak müthiş bir başarıya imza attılar. Takımlarımız klasmanda 5. olarak yarı finallere kalmıştır. İmkan olunca gençlerimizin yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yoktur. Bu şartlarda bile finale kalan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu başarı emeğin ve çalışmanın bir karşılığıdır. Grekoromen stilde 57 kiloda Recep Tekbaş ikinci, 38 kiloda Adnan Kaçar ve 48 kiloda Yusuf Kaya, 62 kiloda Reşit Vural ve 75 kiloda Erdal Demir üçüncü, serbest sitilde 52 kiloda Delil Şahin ikinci, 45 kiloda Diyar Kaçar ve 48 kiloda Senar Duman üçüncü olmuşlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Hakkari Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak ise, başarılarına başarı katmak için çok çalıştıklarını söyledi. Özatak, "Amacımız güreşi Hakkari'de bir ekol haline getirmektir. İnşallah bu yıl da milli takıma sporcu yollayacağız. Desteğini esirgemeyen tüm yetkililere sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ