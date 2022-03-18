Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi

18.03.2022 14:17
Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı kimlik kullanan firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı kimlik kullanan firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi tarafından yapılan gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde farklı kimlik kullanan; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, kamu malına zarar verme, hakaret, müessir fiil, silahlı yağma, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından toplamda 25 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından Yenidoğan Mahallesi Özbey mevkiinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan S.M. tutuklanarak ceazevine gönderildi. - AYDIN

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Hisarcık, Jandarma, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika


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