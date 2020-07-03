Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler - Son Dakika

Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan TikTok uygulamasının, kullanıcıların birçok gizli bilgisine ulaştığı ve verilerini topladığı ortaya çıktı. İşte madde madde uygulamanın ulaştığı ve topladığı bilgiler.

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulaması haline gelen TikTok, veri ihlali skandalı ile sarsılıyor. Uygulamada ortaya çıkan kişisel güvenlik açıkları nedeniyle Hindistan'dan ABD'ye bir çok ülkede yasaklarla karşı karşıya kalan TikTok'a bir kötü haber de Türkiye'den geldi.

"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı...
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) TikTok uygulamasına dair son günlerde tartışmalara konu olan kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açıklarıyla ilgili olarak harekete geçti. Kurul, TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

TÜRKİYE EN ÇOK KULLANAN 3. ÜLKE

Dünya genelinde 800 milyon seviyesinde kullanıcısı olan TikTok'un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 28.4 milyonluk rakamla 3. olan Türkiye'de yaşanan bu veri ihlalinden kaç kullanıcının etkilendiği, KVKK'nin başlattığı inceleme neticesinde ortaya çıkacak.

BİRÇOK BİLGİYE ULAŞABİLİYOR

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir gönderiyle ortaya çıkan skandal, TikTok'a uygulanan tersine mühendislik işlemi ile uygulamanın kullanıcılara ait hangi verileri nasıl aldığını da gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bu skandala göre TikTok uygulaması kullanıcıların telefonlarına ilişkin teknik bilgilerin yanı sıra, donanımlarından, Wi-Fi bilgilerine; konumlarından, kopyalanan bilgileri okumaya onlarca çeşit bilgiye ulaşıp, kayıt altına alıyor.

TİKTOK HANGİ BİLGİLERİNİZE ULAŞABİLİYOR?

Hindistan, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:19 

Son Dakika Teknoloji Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler - Son Dakika

Son Dakika

08:20 "Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı 07:51 Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı... 07:28 Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner 07:27 Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
17:03
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
14:06
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 08:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]