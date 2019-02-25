Son Dakika Haberleri: Haksız Yere 39 Yıl Hapis Yatan Kişiye 21 Milyon Dolar Tazminat

Haksız Yere 39 Yıl Hapis Yatan Kişiye 21 Milyon Dolar Tazminat

8 dakika önce

SIMI ABD'nin California eyaletindeki Simi Valley kentinde, işlemediği bir suçtan 39 yıl hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Haksız Yere 39 Yıl Hapis Yatan Kişiye 21 Milyon Dolar Tazminat, System.String[]
SIMI ABD'nin California eyaletindeki Simi Valley kentinde, işlemediği bir suçtan 39 yıl hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Simi Valley kenti yöneticisi Eric Levitt, biri çocuk iki kişiyi öldürmekten hüküm giyen ve 39 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak 2017'de serbest bırakılan 71 yaşındaki Craig Coley'e 21 milyon dolar tazminat ödeneceğini kaydetti.

Levitt, hiçbir maddi tazminatın Coley'in yaşadıklarını karşılayamayacağını belirterek, tazminatın 4,9 milyon dolarının Simi Valley kent yönetimince, kalan 16,1 milyon dolarının ise sigorta ve diğer kaynaklar tarafından ödeneceğini söyledi.

Geçen yıl Coley'e 2 milyon dolarlık ayrı bir tazminat ödenmişti.

Craig Coley, kız arkadaşı Rhonda Wicht ve Wicht'in dört yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla 1978'de hüküm giyerek cezaevine gönderilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:28 Kaynak: AA

California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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