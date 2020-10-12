Asansör kurarken halat kopunca işçiler boşluğa düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Asansör kurarken halat kopunca işçiler boşluğa düştü: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir inşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, halatın kopması sonucu boşluğa düştü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir inşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, halatın kopması sonucu boşluğa düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.Olay öğle saatlerinde, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak üzerindeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. İsimleri öğrenilemeyen 2 işçinin düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaat alanına polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, işçileri düştükleri asansör boşluğundan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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