Son Dakika Haberleri: Haldun Taner tablosu Basın Müzesi'ne asıldı
Son Dakika Güncel Haldun Taner tablosu Basın Müzesi'ne asıldı

Haldun Taner tablosu Basın Müzesi'ne asıldı

1 saat önce

Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biri Haldun Taner'in yağlı boya tablosu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi'ne asıldı.

Haldun Taner tablosu Basın Müzesi'ne asıldı, System.String[]

Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biri Haldun Taner'in yağlı boya tablosu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi'ne asıldı.

Çemberlitaş'ta bulunan Basın Müzesi'ne konulan tablo, ressam Ebülfez Ferecoğlu'na yaptırıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Haldun Taner'in yazılarının tiryakisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehir insanını, hayatını ve kültürünü özellikle de İstanbul kültürünü bize yansıtan yazıları vardı. Bunun dışında çok yönlü bir sanatçıydı. Bir tiyatro tutkunuydu. Biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak onun resmini buraya asmakta gecikmişiz."

Haldun Taner'in eşi Demet Taner ise ünlü yazarın yazılarının kaleme alındığı dönemden yıllar sonra bile okunacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Eşinin iki kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldüğünü belirten Taner, "Bu nedenle cemiyet tarafından ödüllendirilmek ve Basın Müzesi'nde resminin bulundurulması fikri beni çok mutlu eden bir durum yaratmıştır benim gönlümde." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Haldun Taner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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