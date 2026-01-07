Halep'te Gerginlik: SDG ve Suriye Hükümeti Karşı Karşıya

(ANKARA) - Suriye Ordusu'nun Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek operasyon başlatmasının ardından Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşı karşıya geldi. Şam yönetimi, SDG'nin açıklamalarını "gerçek dışı" olarak nitelendirirken, SDG sivillere yönelik saldırıların asılsız iddialarla meşrulaştırıldığını savundu.

Suriye Ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek sivillerin tahliyesine başlamasının ardından bölgede saat 15.00'da operasyon başlattığını duyurmuştu. Gelişmenin ardından Suriye hükümeti ile SDG art arda açıklamalar yaparak karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Şam: Açıklamalar gerçekleri yansıtmıyor

Suriye hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, SDG'nin Halep'teki duruma ilişkin değerlendirmelerinin "önemli yanlış bilgiler içerdiğini ve sahadaki gerçekleri yansıtmadığını" savundu. Açıklamada, SDG'nin tutumunun 1 Nisan 2025'te varılan anlaşmaya da aykırı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, SDG'nin Halep'te askeri varlığının bulunmadığını kabul etmesinin önemli olduğuna işaret edilerek, "SDG'nin Halep'te askeri varlıklarının bulunmadığını doğrulaması, şehrin güvenlik ve askeri işlerine tamamen karışmadığını kabul ettiği anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı. Bu durumun, Halep'in güvenliğinden "anayasa ve yürürlükteki yasalara göre tamamen Suriye devleti ve meşru kurumlarının sorumlu olduğunu teyit ettiği" vurgulandı.

Şam yönetimi, Kürt vatandaşlar dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının "ulusal ve yasal bir sorumluluk" olduğunu belirterek, bu sorumluluğun "hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamayacağını veya devredilemeyeceğini" kaydetti. Açıklamada, alınan güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar "kesin bir dille" reddedildi.

Tahliyeler ve güvenlik önlemleri

Suriye hükümeti, gergin bölgelerden tahliye edilenlerin tamamının sivil olduğunu ve Kürt vatandaşlardan oluştuğunu bildirdi. Açıklamada, bu kişilerin artan gerilim nedeniyle mahallelerini terk ederek devlet ve resmi kurumların kontrolündeki alanlara sığındığı belirtildi.

Bu durumun, "Kürt vatandaşlarının Suriye devletine ve sağladığı güvenliğe duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğu" ifade edilerek, kendilerine yönelik tehdit ve hedef alma iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Şam ayrıca, Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresinde alınan önlemlerin amacının "güvenliği sağlamak, yerleşim alanlarında silahlı faaliyetleri önlemek ve bu bölgelerin Halep üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek" olduğunu açıkladı. Sivillerin korunması, güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda "tam taahhüt" verildiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, mahalleler içindeki silahlı unsurların "derhal çıkarılması" talep edilerek, sivillerin siyasi ve medya çekişmelerinin dışında tutulması çağrısı yapıldı. Devletin, "egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde tüm vatandaşların güvenliği ve onurunun sağlanmasını öncelik olarak gördüğü" belirtildi.

SDG: Asılsız iddialarla saldırılar meşrulaştırılıyor

Buna karşılık SDG ise yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin "altı aydan fazla süredir Şam hükümetine bağlı farklı gruplar tarafından tamamen kuşatma altında olduğunu" ileri sürdü. SDG, bu mahallelerin "hiçbir şekilde askeri tehdit oluşturmadığını ve Halep'e yönelik herhangi bir saldırının kaynağı olmadığını" savundu.

Açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri'nin bu mahallelerden askeri harekat yaptığına dair iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır" denilerek, söz konusu iddiaların "sivil halka yönelik saldırıları meşrulaştırmak için kullanıldığı" öne sürüldü.

SDG, Halep kentinde hiçbir askeri varlıklarının bulunmadığını, bu mahallelerde askeri faaliyet yürütmediklerini ve güvenlik sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı'na devrettiklerini kaydetti. Açıklamada, "Bu asılsız iddialar, devam eden saldırılar için siyasi ve askeri bir örtü sağlamayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

"Tüm Suriye'yi savaşa sürükleyebilir" uyarısı

SDG, garantör ülkeler ile Suriye hükümetinde "ulusal birlik konusunda duyarlı olan kesimlere" çağrıda bulunarak, kuşatma, bombardıman ve sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, saldırıların sürmesi halinde "Sadece Şeyh Maksud ve Eşrefiye'nin değil, tüm Suriye'nin açık bir savaş alanına dönüşeceği" uyarısı yapıldı.

SDG, mahallelerdeki sivillere yönelik kuşatma, güç tehdidi, sivillerin hedef gösterilmesi ve sivillerin baskı ya da "insan kalkanı" olarak kullanılmasının "tüm yasal ve insani değerler açısından kabul edilemez suçlar" olduğunu vurguladı.

Halep'teki gelişmeler ve karşılıklı açıklamalar, sahadaki gerilimin tırmandığına işaret ederken, bölgede sivillerin durumu ve güvenliği konusundaki endişeler sürüyor.