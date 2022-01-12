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Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı - Son Dakika

Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı

12.01.2022 16:26

Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadıKIRKLARELİ Kırklareli'nde dün gece şiddetli fırtına sebebiyle halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı.

Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı

KIRKLARELİ Kırklareli'nde dün gece şiddetli fırtına sebebiyle halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı. Fırtına sonrası hasar oluşan alanlarda tespit çalışması başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ardından Kırklareli'nde dün gece saatte 106 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Fırtınanın ardından Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD ekipleri hasar oluşan alanlarda hasar tespit çalışması başlattı. Şiddetli fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesinde bulun bir halı saha da bulunan demirler yerinden koptu.

Halı saha işletmecisi Murat Baytaroğlu, dün yaşanan fırtına sonrası halı sahası kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Kırklareli'nde yaşanan fırtınadan sonra gördüğünüz gibi bizim halı sahamızda bu hale geldi. Dün akşam üstünden itibaren önce branda patlaması daha sonra çelik konstrüksiyonların kopması ile bu hale geldi. Tabi ki sağlam gözüken çelikte de şuanda hasar var. O da şuanda kullanılmaz hale geldi. Tesisimizin çatısı da uçtu her yer nerdeyse kullanılmaz hale geldi. Yine de şuna şükrediyoruz burası araçların devamlı kullandığı güzergah uçan saç parçaları kimseye zarar vermedi. Şuan için 2 milyona yakın zararımız var" dedi.

Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı

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Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Meteoroloji, Kırklareli, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı - Son Dakika


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