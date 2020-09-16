HALİL SEZAİ SAVCILIKÇA İFADEYE ÇAĞRILDI - Son Dakika

HALİL SEZAİ SAVCILIKÇA İFADEYE ÇAĞRILDI
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı.
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Tuzla
'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai
'yi ifadeye çağırdı.
Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ancak 67 yaşındaki Meriç'i darp ettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
- İstanbul
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