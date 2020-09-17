Halil Sezai'ye tutuklama talebi - Son Dakika

Halil Sezai'ye tutuklama talebi

Halil Sezai'ye tutuklama talebi Film çekimi nedeniyle tartıştığı komşusunu darp eden Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından "silahla yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Sezai'ye tutuklama talebi

İSTANBUL - Film çekimi nedeniyle tartıştığı komşusunu darp eden Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından "silahla yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, öğle saatlerinde polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcı, tutuklanmasını istedi

'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Sezai'nin savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından Halil Sezai, "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şimdi ise, Sezai'nin hakim karşısında ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada; İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine "iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi" yönünde talimat verilmiştir.

Mağdur H.M isimli kişi hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır. Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında Silahla Kasten Yaralama, Hakaret, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Tehdit suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet

Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir.

17.09.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilip ifadesi alınan şüpheli, Silahla Yaralama ve Silahla Tehdit suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler

hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir." sözlerine yer verildi.

Halil Sezai'ye tutuklama talebi

Silahla Yaralama, Halil Sezai, Cumhuriyet, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Sezai'ye tutuklama talebi - Son Dakika

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