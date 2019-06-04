Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan aşevine ziyaret
42 dakika önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti.
Haliliye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, Şanlıurfa
Aşevi Derneğini ziyaret etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneğini arife günü
ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Topal
ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Canpolat, dernekte bulunan aileler ile sohbet etti. Ailelerle sohbet ederek, her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Canpolat, Haliliye Belediyesi
olarak hazırladıkları gıda kolilerini de ailelere dağıttı. Dernek yöneticileri ile de istişarede bulunan Canpolat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler belediyeler olarak elimizden geldiği kadar Şanlıurfa Aşevi Derneğini desteklemek amacıyla bu yılki bir milyon ekmeğini karşıladık ve gıda kolisi noktasında destek verdik. Bu bir milli görev ve milli hizmettir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu manada bizler de, bu çorbada bir tuzumuz olsun anlayışıyla kendileri ile birlikte hareket ediyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.
Dernek Başkanı Ali Topal da Canpolat ve Haliliye Belediyesinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Canpolat, temaslarının ardından dernek binasından ayrıldı. - ŞANLIURFA
Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı
Barcelona Arda için kararını verdi
Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi