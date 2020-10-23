Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

23.10.2020 16:50
Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda aileleri evlerinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın tedbirlerini de dikkate alarak ailelerin evlerini temizlemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise dualarını eksik etmiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyet yürüten Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgından korunma tedbirlerinden maske, sosyal mesafe ve hijyeni de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret edip evlerini temizlemeye devam ediyor.

Yaşlı ve engelli ailelerin ağırlıkta olduğu evleri ziyaret eden ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor
Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor
Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Pandemi Sosyal Destek, Haliliye Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika

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