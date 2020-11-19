Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi - Son Dakika

Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi

19.11.2020 12:14
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi, System.String[]

İstiklal Caddesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verildi.

İstiklal Caddesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verildi.

Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verildi. Halit Ayar Durağı olarak değiştirilen durağa da "Bu durak 7 Eylül 2019 günü, sabaha karşı gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden, İTÜ mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'a ithaf edilmiştir" yazılı tabela asıldı.

"HALİT KEŞKE BU ŞEKİLDE BURADA YER ALMASAYDI, ARAMIZDA OLSAYDI"

Anne Hanife Ayar, "Keşke hiç olmasaydı, Halit keşke bu şekilde burada yer almasaydı, aramızda olsaydı. Yapacak bir şey yok. Bu durağın adının değişmesi kızımın isteğiydi. Ekrem İmamoğlu kızımın isteğini kırmadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz artık böyle anacağız Halit'i. İnsanlar gördükçe öğrensinler, bilsinler tedbirleri ona göre alsın diye uğraşıyoruz. Başka Halit'ler ölmesin, başka ailelerin canı yanmasın. Özellikle cezalar konusunda yaptırımların fazlalaşmasını istiyoruz. Belki görenler dua edecek, Fatiha okuyacak. Bir şekilde anılacak Halit" diye konuştu.Baba Mehmet Ayar ise, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Olayın yaşandığı yer olduğu için bizde ayrı bir anlamı var. Oğlumuzun isminin burada yaşayacak olması teselli oldu bizim için." dedi.

- İstanbul
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi
Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi

Halit Ayar, Tramvay, Saldırı, Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz         
10:46
Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek         
10:38
Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi         
10:10
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
İkinci el araç satışları durma noktasına geldi İkinci el araç satışları durma noktasına geldi         
09:44
Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor         
09:26
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 12:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei