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Halk süt raflarda

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine yepyeni bir tat daha ekleyerek Halk Süt satışına başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine yepyeni bir tat daha ekleyerek Halk Süt satışına başladı.


Başkent'in dört bir tarafındaki 8 ayrı fabrika satış mağazasında raflarda yerini alan 3 litrelik sütlerin yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası da hediye ediliyor.


Başkentli üreticilerden tüketicilere sağlıklı süt satışına başlayan Halk Ekmek Fabrikası, proje kapsamında yepyeni çalışmalara da imza atmaya hazırlanıyor.


Günlük pastorize süt


Üreticiler kadar tüketicilerin ekonomisine büyük destek sağlayacak proje sayesinde sağlıklı günlük pastörize sütü vatandaşla buluşturduklarını vurgulayan Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, "Ankara halkını, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.


Glütensiz ürün satış büfesi ile et ürünleri satış mağazası projelerinde de son aşamaya geldiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:


"Özellikle çocuklarımızın geleneksel tatlarımızı tadabilmeleri adına yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası hediyesi bulunan 3 litrelik sütlerimizi satışa sunduk."


Kırsal bölgelerdeki üreticilerden temin edilen ve Atatürk Orman Çiftliği Tesisleri'nde dolumu gerçekleştirilen günlük sütlerin 3 litre ve 16 TL'den satışa sunulduğunu açıklayan Yılmaz,"Kırsal bölgelerdeki hayvancılıkla uğraşan besicilerimizi ve tarımla uğraşan çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunları desteklemek adına projelerimizi artırarak sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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